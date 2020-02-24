https://static.news.ru/photo/4f3bdf4c-56ed-11ea-a2a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: PolicieCZ/facebook.com

Около тысячи человек эвакуированы из жилых домов и учреждений в городе Коуржиме на востоке Чехии. Там была обнаружена авиабомба времён Второй мировой войны.

Её вечером 23 февраля нашёл мужчина, собиравший металлолом в пригородном лесу. В течение ночи место находки охраняла полиция, а утром вызванный пиротехник начал обследование находки, чтобы принять решение о дальнейших действиях, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции.

В связи с эвакуацией также были временно закрыты расположенные в окрестностях школа и училище.

Несколькими днями ранее снаряд времён Второй мировой войны был найден неподалёку от отеля в Лондоне. Район был перекрыт, а посетителей пабов, баров, ресторанов, кафе и магазинов вывели за зону оцепления, писал NEWS.ru.