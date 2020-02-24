Около тысячи человек эвакуированы из жилых домов и учреждений в городе Коуржиме на востоке Чехии. Там была обнаружена авиабомба времён Второй мировой войны.
Её вечером 23 февраля нашёл мужчина, собиравший металлолом в пригородном лесу. В течение ночи место находки охраняла полиция, а утром вызванный пиротехник начал обследование находки, чтобы принять решение о дальнейших действиях,
В связи с эвакуацией также были временно закрыты расположенные в окрестностях школа и училище.
Несколькими днями ранее снаряд времён Второй мировой войны был найден неподалёку от отеля в Лондоне. Район был перекрыт, а посетителей пабов, баров, ресторанов, кафе и магазинов вывели за зону оцепления, писал NEWS.ru.
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