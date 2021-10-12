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В Чехии мужчина ранил шесть человек при нападении на людей в жилом доме

01:48, 12 октября 2021
В Чехии мужчина ранил шесть человек при нападении на людей в жилом доме Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Шесть человек получили ранения в результате нападения мужчины на жилой дом в городе Тишнове на юго-востоке Чехии. Нападавший задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Давида Халоупку.

По словам Халоупки, шесть человек получили ранения режущего и колющего характера.

Пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Нападавший задержан. На месте происшествия работает следственная группа.

Ранее в Москве задержали студента Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Молодой человек в групповом чате вуза угрожал устроить теракт в образовательном учреждении и грозил однокурсникам и педагогу расправой.

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