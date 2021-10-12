В Чехии мужчина ранил шесть человек при нападении на людей в жилом доме

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Обещание баллотироваться на один срок Владимир Зеленский озвучил как кандидат в президенты Украины, а не действующий глава государства. Об этом заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович, говоря о возможности второго срока Зеленского. По его мнению, ради изменения страны можно пожертвовать имиджем человека, выполняющего свои обещания. Об этом советник заявил в эфире телеканала «Наш».

Это пообещал кандидат в президенты, а сейчас он президент, и здесь вопрос: не выполнить одно обещание или не выполнить ряд обещаний... Речь идёт даже не об обещаниях, а об изменении...