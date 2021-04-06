В Чехии бороться с пандемией будет новый глава Минздрава

https://static.news.ru/photo/c44d3a76-978b-11eb-8dda-96000091f725_660.jpg Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Новым министром здравоохранения назначен Пётр Аренбергер. Его назначил президент Милош Земан.

Прежний глава Минздрава Ян Блатны был отправлен в отставку главой правительства Андреем Бабишем без указания причин.

Новый министр — уже четвёртый руководитель ведомства за время пандемии коронавируса. Первый — Адам Войтех — покинул пост на фоне всплеска количества заражений. Второй — Роман Примула — был отстранён от должности после того, как был замечен журналистами выходящим без маски из ресторана, не имевшего права работать в условиях ограничений. Третьего главу Минздрава в последние недели часто критиковал премьер-министр за неэффективные действия в борьбе с пандемией, передаёт РИА Новости.

Петру Аренбергеру 62 года, он специализируется в области венерологии и дерматологии. С 2019 года возглавлял Факультетскую больницу в Праге.

В конце марта, как писал NEWS.ru, в Чехии обнаружили новую мутацию коронавируса. Поначалу сообщалось, что она не страшнее британской. Однако впоследствии учёные допустили мысль, что недооценили новый штамм.