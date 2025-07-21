В центре эстонского города обнаружили 80 мертвецов

Строительные работы в центре эстонского Тарту привели к нахождению около 80 мертвецов XVIII века, передает ERR. Захоронения находились на улице Лиллемяэ. По данным издания, большая часть скелетов датируются XVIII веком, а некоторые относятся к Средневековью. По словам археолога Мартина Мальве, они могли принадлежать русским, которые прибыли на эстонскую территорию после Северной войны.

После завоевания Тарту в Северной войне сюда прибыло много русских — солдаты, их семьи, ремесленники, которые использовали это кладбище, — отметил эксперт.

В материале сказано, что среди находок была общая могила с пять-шестью скелетами молодых мужчин. По мнению экспертов, скорее всего, они умерли из-за эпидемии. Также были найдены православные крестики и монеты 1740 года. Как указали эксперты, кости сильно пострадали от кислой почвы. Что касается деревянных гробов, то они хорошо сохранились.

Ранее бывший менеджер морга Гарвардской медицинской школы Седрик Лодж признался, что воровал и продавал останки умерших. Это позволило 57-летнему мужчине заработать несколько десятков тысяч долларов. Воровать и продавать останки подозреваемому помогала его супруга Дениз.