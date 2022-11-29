В бундестаге заявили об отсутствии альтернативы российскому газу Депутат бундестага Эрнст: альтернативы российскому газу нет до сих пор

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Клаус Эрнст

У Германии до сих пор нет возможности полностью заменить российский газ, даже после заключения договора о поставках сжиженного природного газа с Катаром, заявил в Twitter руководитель комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. Он заявил, что правительство «хвастается» сделкой, хотя ее объем покрывает лишь 3% потребления газа в Германии.

Федеральное правительство празднует сделку по СПГ с Катаром и хвастается большими цифрами. В действительности эти два миллиона тонн СПГ соответствуют 3% потребления газа в Германии. Реальной альтернативы российскому газу до сих пор нет! — написал Эрнст.

Поводом для заявления стало подписание договора между Германией и Катаром о поставках СПГ, они начнутся в 2026 году и продлятся 15 лет. Германия планирует передавать часть купленного газа другим странам, чтобы придерживаться климатической нейтральности.

Ранее сообщалось, что ряд стран Евросоюза ведут переговоры с производителями СПГ о поставках на будущие годы. Известно, что газохранилища ЕС заполнены примерно на 95%, но этого хватит лишь на несколько месяцев. При этом восстановить поставки после отказа от газа из России будет непросто из-за растущей конкуренции за СПГ.

С другой стороны, европейские потребители не хотят заключать долгосрочные контракты. По сведениям WSJ, Германия и ряд других стран Европы поставили перед собой задачу сильно сократить использование ископаемых источников энергии, поэтому компании боятся рисков оказаться в невыгодной ситуации из-за газа, который будет не нужен.