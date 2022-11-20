Евросоюз начал переговоры о покупке СПГ на ближайшие годы WSJ: ряд стран ЕС ищут новых поставщиков сжиженного газа на ближайшие годы

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Ряд стран Евросоюза ведут переговоры с производителями сжиженного природного газа (СПГ) о поставках на будущие годы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник. По данным газеты, газохранилища ЕС заполнены примерно на 95%, но этого хватит лишь на несколько месяцев. При этом, отмечает издание, восстановить поставки после отказа от газа из России будет непросто из-за растущей конкуренции за СПГ.

Согласно информации источников WSJ, крупные немецкие компании BASF и Uniper недавно начали переговоры с американскими экспортерами о возможности поставок СПГ после 2025 года.

По данным газеты, переговоры осложняются с одной стороны желанием европейских компаний сбить цену, в то время как поставщики из США просят учитывать инфляцию, логистические расходы и финансовые риски.

С другой стороны, европейские потребители не хотят заключать долгосрочные контракты. По сведениям WSJ, Германия и ряд других стран Европы поставили перед собой задачу сильно сократить использование ископаемых источников энергии, поэтому компании боятся рисков оказаться в невыгодной ситуации из-за газа, который будет не нужен.

Ранее Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором говорилось, что Европа благодаря накопленным резервам топлива ближайшую зиму переживет, однако в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество. Возможен и экстремальный сценарий при сочетании аномальных холодов с отсутствием поставок газа из России.