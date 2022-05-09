В бундестаге выступили за увеличение поставок вооружения на Украину

Бундестаг, парламент Германии / Фото shutterstock.com

В немецком парламенте выступили за увеличение поставок вооружения на Украину, в том числе тяжёлого, об этом заявила зампредседателя парламента ФРГ Катрин Гёринг в эфире телеканалов RTL. Она сообщила, что Берлин направляет Киеву «недостаточно» оружия. Гёринг полагает, что Украине в ближайшее время также потребуется больше средств защиты, такие как каски и защитные жилеты.

Мы должны сделать всё возможное, чтобы поставить всё, что мы можем, как-то передать вместе с нашими европейскими партнёрами... Либо напрямую, либо путём кругового обмена, как угодно, — сказала она.

8 мая председатель бундестага ФРГ Бербель Бас провела встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они обсудили перспективы вступления Украины в Евросоюз, предоставление Киеву тяжёлого вооружения и восстановление разрушенных украинских территорий.

28 апреля большинство (586) представителей бундестага проголосовали за поставку тяжёлого вооружения Украине. Около 100 немецких парламентариев не согласились с данной инициативой, семь человек воздержались. По итогам голосования фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС) «урегулировали» спор о поставках оружия на территорию Украины.

Позже стало известно, что ФРГ не смогла выполнить данное Украине обещание о поставках зенитных установок Gepard. Правительство не нашло снарядов к ним из-за запрета Швейцарии, где они производятся.