В британском правительстве появился спецпредставитель по делам ЛГБТ

https://static.news.ru/photo/29cb2648-b662-11eb-b431-96000091f725_660.jpg Борис Джонсон Фото: Han Yan/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон создал в правительстве страны должность спецпредставителя по правам ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщается на сайте кабинета министров государства.

Пост занял член палаты лордов британского парламента Ник Герберт. Он начнёт заниматься защитой прав ЛГБТ как на территории государства, так и за границей. Кроме того, политик совместно с министром по делам женщин и равноправия примет участие в международной конференции «Быть собой — это безопасно» в Лондоне в 2022 году.

Я всегда был чрезвычайно горд тем, что живу в стране, которая является одной из самых прогрессивных и либеральных по вопросам прав ЛГБТ. Возможность любить того, кого хочется, — это ключевая британская ценность и важный элемент любой демократии, — подчеркнул он.

Герберт заседал в палате общин от консерваторов с 2005 по 2019 год. После этого он заявлял, что не будет принимать участие в выборах. В 2020 году по предложению Джонсона ему присвоили титул барона Саут-Даунского, что сделало его пожизненным членом палаты лордов.

В 2009 году он вступил в брак с адвокатом Джейсоном Идсом, с которым они к тому моменту были в отношениях дольше 10 лет.

Ранее британская железнодорожная компания-перевозчик Avanti West Coast запустила междугородний поезд, оформленный в поддержку ЛГБТ-сообщества. Транспорт будет курсировать между городами Юстон и Манчестер, находящимся друг от друга на расстоянии 300 км.

265-метровый поезд окрашен в цвета радужного флага, экипаж состоит из представителей ЛГБТ, а в салоне можно посмотреть на картины художников, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу.