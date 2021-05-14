В британском правительстве появился спецпредставитель по делам ЛГБТ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон создал в правительстве страны должность спецпредставителя по правам ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщается на сайте кабинета министров государства.
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Я всегда был чрезвычайно горд тем, что живу в стране, которая является одной из самых прогрессивных и либеральных по вопросам прав ЛГБТ. Возможность любить того, кого хочется, — это ключевая британская ценность и важный элемент любой демократии, — подчеркнул он.
Герберт заседал в палате общин от консерваторов с 2005 по 2019 год. После этого он заявлял, что не будет принимать участие в выборах. В 2020 году по предложению Джонсона ему присвоили титул барона Саут-Даунского, что сделало его пожизненным членом палаты лордов.
В 2009 году он вступил в брак с адвокатом Джейсоном Идсом, с которым они к тому моменту были в отношениях дольше 10 лет.
Ранее британская железнодорожная компания-перевозчик Avanti West Coast запустила междугородний поезд, оформленный в поддержку ЛГБТ-сообщества. Транспорт будет курсировать между городами Юстон и Манчестер, находящимся друг от друга на расстоянии 300 км.
265-метровый поезд окрашен в цвета радужного флага, экипаж состоит из представителей ЛГБТ, а в салоне можно посмотреть на картины художников, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу.