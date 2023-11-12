В Британии заявили о росте напряженности в отношениях Украины и Запада The Times: между спецслужбами Украины и Запада растет напряженность

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Владимир Зеленский

Связь между спецслужбами Украины, Соединенных Штатов и Великобритании ослабевает, а напряженность в отношениях растет, заявил сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) Марк Галеотти для британской газеты The Times. По его словам, Киев провоцирует недовольство западных стран, организуя теракты на территории России против журналистов и политиков.

Галеотти подчеркнул, что на Западе обеспокоены нежеланием Украины делиться своими планами и показывать готовность поменять тактику, которая может обострить конфликт с Россией. Автор статьи добавил, что ситуация осложняется из-за страха Киева лишиться поддержки союзников на фоне неудачного наступления на фронте.

Хотя украинское руководство, вероятно, не хочет провоцировать Россию на такие действия, которые бы еще сильнее втянули Запад в войну, похоже, что оно больше не прилагает всех усилий для того, чтобы не допустить подобной ситуации, — подчеркнул Галеотти.

Ранее британские журналисты заявили, что западные страны изменили свое отношение к Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому из-за ситуации на Ближнем Востоке. Авторы The Telegraph считают, что это стало полным разочарованием для украинского лидера.