В Британии заявили, что Defender потопит половину Черноморского флота РФ

В следующий раз, когда британский эсминец Defender вторгнется в акваторию Чёрного моря, он собьёт два десятка российских Су-24 и потопит половину Черноморского флота РФ. Об этом написали журналисты издания Daily Mail.

Они сделали это заявление после встречи премьер-министра Бориса Джонсона с представителями СМИ на военной базе в Хэмпшире. Политик отметил, что британские суда продолжат заходить в воды у побережья Крыма. Это объясняется тем, что королевство не признаёт полуостров, ставший частью РФ в 2014 году, российским.

Как подчеркнули журналисты, Defender мог бы сбить российский Су-24 во время инцидента, произошедшего 23 июня. При этом, по их мнению, президент России Владимир Путин не стал бы отвечать на этот удар военными действиями, как и в ситуации с уничтожением российского истребителя в Сирии в 2015 году, которое национальный лидер «простил» турецкой стороне.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод РФ. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.

Ранее стало известно, что инцидент с эсминцем Defender мог привести к военному столкновению. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.