В Британии высмеяли Столтенберга за слова о России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b3bbf23c-c0a4-11eb-b0a6-96000091f725_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что инцидент с самолётом Ryanair в Минске не мог произойти без участия России, вызвали бурю эмоций. Читатели Daily Mail высмеяли главу Альянса, отметив, что его заявления неубедительны. Они также не увидели вины Белоруссии в произошедшем.

28 мая Столтенберг заявил, что экстренная посадка самолёта Ryanair в Минске не обошлась без участия России. После этого британцы решили припомнить генсеку все случаи, когда к громким делам была причастна другая страна.

И снова виновата Россия. Смените уже пластинку наконец! — написал Tigressor.

Другой пользователь намекнул, что Соединённые Штаты поступили бы как Белоруссия. По его словам, белорусский лидер Александр Лукашенко принял правильное решение.

А мне просто интересно, что сделали бы власти Соединённых Штатов, если бы они узнали, что человек, сделавший то же самое, что сделал Роман, находится в американском воздушном пространстве? Этот парень опубликовал имена и адреса офицеров полиции и призывал к совершению терактов на своём канале в соцсетях. ЦРУ просто недовольно, что Лукашенко узнает, кто финансировал и руководил Романом, который воплощал в жизнь свои идиотские идеи, — считает CnyTHuk.

А комментатор под ником Cannibal Culture спросил у Столтенберга, причастны ли агенты ЦРУ к похищению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он призвал его лучше подумать над этим вопросом.

23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Это произошло после сообщений о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали. Позже в Кремле заявили, что «ни одно российское ведомство или служба» не имеют отношения к посадке самолёта в Минске.