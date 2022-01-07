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В Британии разработали планы на случай вторжения России на Украину

Радакин: Британия разработала планы военных действий в случае вторжения России на Украину
02:17, 08 января 2022
В Британии разработали планы на случай вторжения России на Украину uk flag Фото: Alberto Pezzali/Global Look Press
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Несколько возможных вариантов военных действий на случай гипотетического вторжения России на Украину представил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин. Об этом он рассказал газете The Times. Это первое интервью Радакина на данном посту.

По словам начштаба, он глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся на российско-украинской границе.

Радакин сообщил, что дал кабмину «военный выбор действий» на случай эскалации ситуации. Однако суть представленных вариантов он не назвал.

Кроме того, Радакин заявил, что Великобритания намерена начать разработку гиперзвукового оружия в ответ на наличие такого оружия у России и общий рост военной мощи страны.

У нас нет гиперзвуковых ракет, мы должны обладать ими, — заявил начштаба.

Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину.

В Кремле обвинения в подготовке к вторжению на Украину неоднократно отвергали.

Ранее в США заявили, что, если Россия начнёт вторжение на Украину, Штаты будут готовы применить коллективные западные санкции и нарастят сверх плана военную помощь Киеву.

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