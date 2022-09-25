В Британии скупили книгу с пророчеством Нострадамуса о смерти Елизаветы II

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елизавета II

В Британии резко выросли продажи книги с предсказаниями Нострадамуса о смерти королевы Елизаветы II. За семь дней до 17 сентября было раскуплено восемь тысяч экземпляров издания, хотя еще за неделю до смерти самой королевы, почившей 8 сентября, было продано всего пять книг, сообщает The Sunday Times.

Книга «Нострадамус: Полные пророчества будущего» была издана английским писателем Марио Ридингом в 2006 году. И только сейчас она возглавила рейтинг бестселлеров, который составляет газета. Популярность издания объясняется выдержками из нее, которые разошлись по мировым соцсетям. В частности, в одной из интерпретаций предсказания ясновидца, который жил в XVI веке на юге Франции, сказано: «Королева Елизавета II умрет примерно в 2022 году в возрасте около 96 лет».

Также в книге говорится, что королем станет сын монарха Чарльз, но позже он откажется от престола в пользу своего сына.

Королева Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Новым монархом стал ее старший сын — 73-летний принц Чарльз, принявший имя Карл II.

Сам Ридинг, написавший книгу, не дожил до ее небывалой популярности. Он умер в 2017 году в возрасте 63 лет после продолжительной борьбы с раком.

Ранее сообщалось, что королеву Великобритании Елизавету II похоронили в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке. Там уже покоятся ее родители, а также захоронен прах сестры, принцессы Маргарет, тело которой прежде кремировали.