В Британии раскрыли неожиданную мечту Елизаветы II Daily Express: Елизавета II мечтала променять корону на карьеру комика

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елизавета II

Елизавета II всегда хотела стать комиком или пародистом, рассказал британский подкастер и биограф королевской семьи Джайлз Брандрет. По словам писателя, которые приводит Daily Express, такая неожиданная мечта у нее появилась после знакомства с комедийным актером Джорджем Формби.

Покойная королева могла бы стать комическим импрессионистом, если бы выбрала собственный карьерный путь, — сказано в публикации.

Как отметил Брандрет, Елизавета II повстречалась с Формби еще в годы Второй мировой войны, когда актер приехал в Виндзорский замок. Комик произвел на нее хорошее впечатление. В дальнейшем Елизавета часто изображала его и даже пела песню из фильма Формби. Кроме того, королева отлично имитировала разные акценты и могла изображать животных, заметил Брандрет.

Ранее королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказал, что Елизавета II всю жизнь во время послеобеденного чая ела сэндвич с джемом из свежей клубники. Он подчеркнул, что это блюдо нравилось королеве с самого детства.

Кроме того, Макгрейди раскрыл рецепт любимых шотландских блинов Елизаветы II. По словам повара, при жизни королева Великобритании любила есть их на завтрак с фруктовым джемом. Уникальность блинов состоит в том, что в тесте используются три вида разрыхлителей.