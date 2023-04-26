В Британии потребовали объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Британские парламентарии призвали признать российскую ЧВК «Вагнер» террористической организацией из-за ее предполагаемой деструктивной роли в Судане, Дарфуре и регионе Сахель на границе Буркина-Фасо, Мали и Нигера, передает ТАСС. 26 апреля был представлен соответствующий доклад с рекомендациями правительству Великобритании от межпарламентской группы, возглавляемой бывшей замруководителя Foreign Office (2021–2022) Вики Форд.

Соединенное Королевство должно оценить последствия действий группы «Вагнер» и российского влияния в Дарфуре, Судане и Сахеле. Группу «Вагнер» необходимо объявить террористической организацией и наложить таргетированные санкции, — говорится в документе.

Также депутаты призвали расследовать ситуацию с экспортом золота из Судана, выяснить, куда направляются доходы от его продажи и принять меры для предотвращения незаконного использования.

Авторы доклада, опираясь на экспертные оценки, журналистские расследования и свидетельства местных жителей, утверждают, что российские ЧВК обучали суданских военных до начала массовых протестов в 2018 году, а перед военным переворотом в октябре 2021 года якобы способствовали распространению дезинформации.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram аудиосообщение связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, который заявил, что «музыканты» больше не будут брать в плен украинских военных, а вместо этого будут уничтожать их на поле боя. Так предприниматель прокомментировал информацию о расстреле украинскими военными плененного бойца ЧВК «Вагнер». Пригожин указал, что «украинские негодяи» нарушили закон международного гуманизма.