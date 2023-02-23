В Британии подсчитали количество боеспособных танков Challenger 2 Daily Mail: боеспособными в британской армии являются менее половины танков Challenger 2

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Танк Challenger 2

Менее половины танков Challenger 2, находящихся на вооружении сухопутных войск Великобритании, считаются боеспособными, сообщает Daily Mail. По данным издания, из 227 боевых машин данной модели только менее 100 можно отправлять на передовую.

Бывший младший министр по делам Вооруженных сил Британии Марк Франсуа рассказал Daily Mail, что новые Challenger 3 появятся не раньше 2027 года.

Нам нужно перестать заниматься самосозерцанием и довести большую часть Challenger 2 до высокой степени готовности за месяцы. Challenger 3 не будут доступны до 2027 года, — сказал он.

Издание уточнило, что чиновники отказались назвать точное число боеспособных танков, сославшись на вопросы национальной безопасности. Известно, что Киеву Лондон отправит 14 танков Challenger 2.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что танки Challenger 2 могут прибыть на передовую на Украину до лета, в мае или ближе к Пасхе. По его словам, все это время будут идти тренировки экипажей ВСУ.