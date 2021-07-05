В Британии назвали сроки отмены обязательного ношения масок

В Великобритании ношение масок из-за пандемии коронавируса станет добровольным с 19 июля. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, премьер-министр Борис Джонсон объявит о послаблениях в ближайшие дни. Также ожидается, что власти отменят посещение по QR-кодам баров, ресторанов, фитнес-центров, музеев и других заведений. В число мер по смягчению мер по борьбе с COVID-19 также может войти отмена социального дистанцирования и запрет на организацию вечеринок и массовых мероприятий.

Изначально в стране планировали снять все ограничения 21 июня, однако сроки перенесли из-за распространения индийского штамма коронавируса.

30 июня в Великобритании выявили максимальное число новых заражений с конца января — более 26 тыс. Всего с начала пандемии в королевстве заболевание подтвердилось более чем у 4,7 миллиона человек, скончались свыше 128 тысяч. Из-за роста заболеваемости некоторые специалисты считают, что в стране началась четвёртая волна коронавируса.