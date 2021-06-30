В Великобритании началась четвёртая волна COVID-19

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Великобритании за сутки составило 26 068. Этот показатель является антирекордным с конца января 2021 года, сообщает Министерство здравоохранения. Некоторые эксперты считают, что в королевстве началась четвёртая волна COVID-19.

По данным ведомства, за сутки от коронавируса умерло 14 пациентов. Днём ранее было выявлено 20 479 новых случаев и 23 летальных исхода. Всего с начала пандемии в Великобритании заболевание подтвердилось более чем у 4,7 миллиона человек, скончались свыше 128 тысяч. Из-за роста заболеваемости некоторые специалисты считают, что в Великобритании началась четвёртая волна коронавируса.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что каждый совершеннолетний житель Великобритании сможет получить первую дозу вакцины от коронавируса к сентябрю 2021 года. Политик отметил, что у Лондона есть договорённости с семью поставщиками вакцины.