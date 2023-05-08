В Британии назвали оружие, сорвавшее планы Киева по контрнаступлению Telegraph: российские планирующие бомбы сорвали планы Киева по контрнаступлению

Фото: Новороссия/vk.com

Российские планирующие бомбы заставили Украину пересмотреть планы по контрнаступлению, сообщили обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант. Они считают, что в Киеве в последний момент пересмотрели сроки контрнаступления из-за действий Москвы.

По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день. В то время как мир ожидает контрнаступления ВСУ, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование этого оружия может вынудить Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование, — подчеркивается в публикации.

Ее авторы ссылаются на слова советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, назвавшего планирующие бомбы представляющими «очень серьезную угрозу». Он также указал на то, с этими бомбами тактическая авиация России интенсивно выполняет боевые задачи уже около месяца.

Применение российской авиацией авиабомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), позволяет боевым самолетам не подставляться под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что украинские власти и военные не могут прийти к общему мнению о целесообразности контрнаступления. Именно поэтому оно постоянно откладывается, подчеркнул политолог. Пока на Украине решили ждать удачного момента, пояснил Брутер.