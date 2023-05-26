В Британии испугались российских гиперзвуковых ракет Telegraph: гиперзвуковые российские ракеты ведут к новому этапу боевых действий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Применение российских гиперзвуковых ракет на Украине может свидетельствовать о начале очередного этапа боевых действий, считает обозреватель The Telegraph Гарри де Кетвилль. Он отметил, что такие ракеты станут серьезным вызовом для Запада. Подобные боеприпасы чрезвычайно быстры и их очень трудно сбить, а в арсенале России появляется все больше вариантов такого вида оружия.

Незаметный, быстрый и маневренный, этот новый вид оружия представляет собой сложную задачу для обороны. И это только начало, — указано в статье.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что российский удар гиперзвуковой крылатой ракетой комплекса «Кинжал» по Киеву, в результате которого было уничтожено пять установок американских ЗРК Patriot, вызвал панику в Вооруженных силах Украины. По его словам, именно поэтому ВСУ выпустили из ЗРК Patriot сразу 32 ракеты.

Он добавил, что 32 ракеты ЗРК Patriot, выпущенные ПВО Украины за две минуты, не были последними. Эксперт предположил, что огонь велся из восьми установок Patriot, каждая из которых выпустила весь боекомплект — четыре ракеты. По его словам, для каждой пусковой установки у Киева есть двойной боекомплект — всего 96 ракет.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 16 мая в результате удара «Кинжалами» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot. Также ВС РФ поразили гиперзвуковыми ракетами многофункциональную радиолокационную станцию производства США.