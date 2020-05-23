В Британии число летальных исходов от коронавируса превысило 36,6 тысячи

https://static.news.ru/photo/42fc7cc0-9d1d-11ea-94d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Lock/Global Look Press

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 282 — до 36 675 человек. Об этом 23 мая сообщили в Минздраве страны.

В ведомстве уточнили, что число новых случаев COVID-19 за 24 часа выросло на 2959 — до 257 154, передаёт РИА Новости.

Днём ранее медики зарегистрировали 3287 инфицированных, скончался 351 пациент.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания британских препаратов против коронавируса в течение двух недель начнутся в шотландском Эдинбурге, затем — в Лондоне и Ньюкасле.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111 за последние сутки), умерли 3388 человек (+139 за последние сутки). В Москве — 161 397 (+3190 за последние сутки) инфицированных, 47 413 выздоровели (+3831 за последние сутки), 1934 умерли (+67 за последние сутки).