В Болгарии заявили о выгодной Путину катастрофе для США и ЕС Экономист Сарийски: низкий курс евро стал выгодной Путину катастрофой для ЕС и США

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Болгарский экономист Григор Сарийски заявил, что низкий курс евро катастрофически повлияет на экономики ЕС и США. Однако такая ситуация выгодна России, получающей от Запада больше средств, отметил он в интервью Bulgaria ON AIR.

В середине недели курс европейской валюты опустился ниже стоимости доллара США. Это произошло впервые с 2002 года.

Такой низкий курс — катастрофа как для европейской, так и для американской экономики. Будут предприняты согласованные усилия по достижению паритета. Почти половина импортёров ЕС получают прибыль. Обменный курс сейчас не выгоден европейским производителям, поскольку они платят в долларах, а экспорт идёт в евро, — пояснил экономист.

Сарийски подчеркнул, что сложившаяся на рынке валют ситуация выгодна руководству России.

В этом году Болгария заплатила [президенту России Владимиру] Путину и его окружению на два миллиарда больше — евро дешевеет, а цены на топливо растут, — считает эксперт.

Он добавил, что Европе надо привыкать к дорогому топливу.

Ранее стало известно, что 13 июля доллар стал дороже евро после дaнных по рекордной инфляции в США. Показатель достигал $0,9999 за €1. Считается, что на курс евро повлиял энергетический кризис в Европе, который начался после введения шестого пакета санкций ЕС, ограничившего поставки российских энергоресурсов.