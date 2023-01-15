В Болгарии предложили альтернативу танкам Leopard для Украины Читатели «Факти» предложили передать ВСУ коз вместо танков Leopard

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Читатели болгарского издания «Факти» раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к другим странам поставлять ВСУ танки Leopard. Они предложили отправить Киеву коз вместо «леопардов».

У нас в зоопарке в Бургасе два леопарда, четыре козы и три фазана. Пусть Народное собрание проголосует за их отправку, — сыронизировал один из комментаторов.

Другой читатель посоветовал властям учитывать мнение граждан перед тем, как принимать решения о поставках оружия Киеву.

Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что страна не будет оказывать Украине военную помощь, чтобы «не допустить вовлечения в военное противостояние». Она пояснила, что Грузия перенесла множество военных конфликтов и власти не могут позволить себе соучастия в вооруженном противостоянии.

До этого газета La Repubblica сообщила, что власти США начали давить на Италию в вопросе передачи Украине систем противовоздушной обороны. По информации издания, правительство страны в последнее время снизило темпы передачи Киеву вооружений, Вашингтон же пытается заставить Рим поставить на Украину зенитные ракетные комплексы SAMP-T.