В Болгарии группу бывших военных обвинили в шпионаже в интересах России
Прокуратура Болгарии обвинила группу бывших военных в шпионаже в пользу России
Ксения Голуб
Ксения Голуб
14:02, 19 ноября 2021
Фото: unsplash.com
Читайте нас в Google Новости
В Болгарии группе действующих и отставных военных предъявлены обвинения в шпионаже. Военная прокуратура страны считает, что они работали на Россию, сообщило агентство AP. В числе подозреваемых есть и высокопоставленный чиновник Службы военной разведки. Он, по версии следствия, окончил московскую школу военной разведки ГРУ и возглавлял группировку.
В течение многих лет он отбирал лиц, занимающих ключевые должности с неограниченным доступом к секретной информации Республики Болгария и её партнёров по НАТО и ЕС. Члены группы воспользовались своим служебным положением для сбора секретной, официальной и другой важной информации, представляющей интерес для внешней разведки, — говорится в сообщении.
В шпионской деятельности, по мнению прокуратуры, замешана и жена чиновника, имеющая двойное болгарско-российское гражданство. По версии следствия, она передавала секретную информацию в посольство России в Софии. В круг подозреваемых также входят высокопоставленные чиновники Минобороны страны и бывший военный атташе, курировавший секретные данные в парламенте Болгарии.
Всем вышеуказанным лицам уже предъявлено обвинение в создании и руководстве группировкой для осуществления шпионажа, сбора и публикации информации, составляющей государственную тайну, а также передаче сведений иностранному государству. Трое из них якобы передали за границу секретные данные военного характера. Двум также вменили незаконное хранение огнестрельного оружия.
Информация о раскрытии группы болгарских военных появилась в марте. Тогда же посольством России в этой стране было заявлено о необходимости прекратить спекуляции о причастности Москвы до решения суда.
Ранее стало известно, что российский учёный Алексей Никифоров останется в датской тюрьме по решению апелляционного суда западной Дании. Россиянин приговорён к трём годам заключения по обвинению в шпионаже в пользу Москвы.