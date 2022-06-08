В блокноте британского наемника нашли координаты захоронения сотен жителей В блокноте пленного британского наемника нашли координаты захоронения 280 мирных жителей

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В блокноте попавшего в плен британского наемника нашли координаты захоронения 280 мирных жителей Донбасса, сообщает РИА Новости. Предположительно, блокнот принадлежит Эндрю Хиллу, которого сейчас судят в ДНР. Согласно записанным им координатам, людей похоронили между Ирпенем и Бучей.

Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан (с указанием координат 50.521318; 30.204626). <...> До сих пор нет дохода, сбережения иссякают, — написано в блокноте.

Как уточняет агентство, эти координаты соответствуют адресу: Украина, Киевская область, между городами Ирпень и Буча, возможно, улица Вокзальная в Ирпене. Когда была сделана запись, неизвестно.

Ранее в Верховном суде ДНР сообщили, что пленные британские наемники, которых сейчас судят в ДНР, были знакомы задолго до начала спецоперации на Украине. Эйден Эслин приехал на Украину и был завербован в 2018 году, а в 2019-м он участвовал в боевых действиях в Донбассе и получал регулярные выплаты в размере $1 тысячи. Второй наемник, Шон Пиннер узнал о вербовке от Эслина и также вступил в ВСУ. Позже к ним присоединился третий обвиняемый, марокканец Саадун Брагим.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что британским наемникам может грозить смертная казнь из-за тяжких обвинений. 4 июня в Генпрокуратуре республики сообщили о завершении расследования уголовных дел в отношении Пиннера, Хилла и Брагима.