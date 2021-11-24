В берлинском балете отменили постановку «Щелкунчика» из-за расизма

Временно приостановить показ классической постановки «Щелкунчика» решил Государственный балет Берлина. Причиной стали «неполиткорректные эпизоды», Об этом сообщила в интервью Bild и. о. художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд.

По словам Теобальд, в балете имеют место вещи, которые в настоящее время «нельзя выпускать на сцену без объяснений».

В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем тёмную кожу. Это сейчас называют «блэкфейсинг». <...> То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом, — пояснила она.

Также Теобальд отметила, что спорным элементом можно считать и китайский танец, демонстрирующий стереотипное изображение жителей этой страны. По словам и. о. худрука, на сцене танцоры «передвигаются мелкими семенящими шажками».

При этом сама она высказалась против популярной в западном мире «культуры отмены» и подчеркнула, что балет не планируется отменять насовсем.

Ранее детский грим уже убирали из данной постановки: это произошло в 2015 году после критических писем от зрителей.

Мы поговорили с хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой. Мы им сказали, что блэкфейсинг должен быть исключён. И когда мы возобновили постановку под руководством балетмейстера Йоханнеса Омана, то блэкфейсинга уже не было, — рассказала Теобальд.

При этом она подчеркнула, что подобное изменение является серьёзным нарушением авторских прав.

Берлинский балет «Щелкунчик» является реконструкцией классической постановки на либретто Мариуса Петипа, впервые сыгранной в Мариинском театре Санкт-Петербурга в 1892 году.

Ранее сообщалось, что Шотландский балет изменит костюмы и хореографию «Щелкунчика». Это произойдёт в рамках «борьбы с расизмом». В последнее время, по данным местных СМИ, высказывалось мнение о том, что конические шляпы и длинные усы у исполнителей китайского танца, а также «сексуализированный» арабский танец неприемлемы в культурном отношении.