В Берлине заявили о непричастности Польши к терактам на «Северных потоках» WSJ: немецкие чиновники заявили о непричастности Польши к подрыву «Северных потоков»

Фото: The Swedish Coast Guard/Global Look Press

Место подрыва на газопроводе «Северный поток — 2»

Немецкие чиновники заявили о непричастности Варшавы к подрыву «Северных потоков», сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). По их словам, у них нет доказательств причастности правительства Польши к терактам.

При этом представитель нацбезопасности Польши высказал предположение, что к инцидентам может быть причастна польская компания. Однако он исключил участие в теракте какого-либо государственного учреждения.

Я не могу исключить, что в этом деле замешана какая-то польская компания или кто-то еще, — заявил он.

Вместе с тем чиновники, знакомые с ходом расследования, сообщили, что Польшу могли использовать как оперативную базу для атак на «Северные потоки». Согласно этой версии, республика была центром логистики и финансирования атак в сентябре 2022 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прозрачное расследование взрывов на «Северных потоках» не проводится. По его словам, во всей этой ситуации «дело нечисто».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в Балтийском море в сентябре 2022 года. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что со временем Москва может поставить вопрос о компенсации ущерба из-за диверсии.