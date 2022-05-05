В Берлине одобрили шествие «Бессмертный полк», но есть нюанс Полиция Германии одобрила акцию «Бессмертный полк», однако запретила георгиевские ленты

Берлин, Германия / Фото Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Германская полиция одобрила акцию «Бессмертный полк» в Берлине, но при этом запретила георгиевские ленты, передаёт РИА Новости со ссылкой на координатора проекта Яну Заугарову. Шествие начнётся в 11:00 по берлинскому времени (12:00 мск) у Бранденбургских ворот. Тех, кто нарушит ограничения на запрещённую символику, будут задерживать.

Добро от полиции получено, идём! Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в международной гражданской акции «Бессмертный полк», — поделилась девушка в соцсетях.

Участники пройдут по улице 17 июня до мемориала павшим советским воинам в парке Тиргартен, в котором возложат цветы и проведут минуту молчания.

Координатор акции сообщила, что мероприятию обеспечена охрана правоохранительных органов города.

Она предупредила, что запрещена любая провокационная символика. Запрещёнными на мероприятии являются V и Z в любом виде, а также георгиевские ленты будут расцениваться полицией как провокация. Нарушителям грозит задержание. Заугарова добавила, что также недопустимо надевать на себя военную форму любого образца, а также включать военные марши в качестве музыкального сопровождения.

Власти США ранее запретили шествие «Бессмертного полка» и возложение венков к мемориалу «Дух Эльбы» около Вашингтона. По словам сопредседателя центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергея Макарова, ирландские власти тоже запретили провести шествие в 2022 году.