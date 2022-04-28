США запретили проведение «Бессмертного полка»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти США запретили шествие «Бессмертного полка» и возложение венков к мемориалу «Дух Эльбы» около Вашингтона, передаёт ТАСС со ссылкой на сопредседателя центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергея Макарова. Он добавил, что ирландские власти также запретили шествия «Бессмертного полка» в 2022 году.

Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия «Бессмертного полка», но даже возложить традиционные цветы к мемориалу «Дух Эльбы» — и это запрещено, — сказал Макаров.

Что касается Германии, по словам Макарова, там шествие ещё не запретили и власти страны рассматривают вопрос о его замене на альтернативное.

Ранее создатели всероссийской акции «Бессмертный полк» заявили, что выступают против искажения изначального смысла шествия. В тексте сообщения на сайте организации говорится, что основатели акции видят попытки изменений в отношении главной идеи, посвящённой только памяти тех, кто победил фашизм в Великой Отечественной войне.