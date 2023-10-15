В Берлине начали помечать дома евреев The Times of Israel: на домах евреев в Берлине стали рисовать звезду Давида

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Звезда Давида на воротах перед синагогой в Берлине

На домах евреев в Берлине стали рисовать звезду Давида, сообщает Times of Israel. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. В городе усилили безопасность около объектов еврейской общины.

Когда я увидела звезду Давида, я оставили их (детей. — NEWS.ru) дома, — рассказала одна из жительниц города еврейского происхождения.

Издание отмечает, что те, кто обнаружил звезду Давида на своем доме, стали опасаться за свою жизнь.

Ранее глава ведомства по защите конституции Тюрингии Штефан Крамер заявил, что в Германии растут риски массовых нападений на еврейские и израильские организации на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, некоторые палестинцы открыто призывают к повторению «Хрустальной ночи» — серии скоординированных атак на евреев, организованных в нацистской Германии.

Он добавил, что антиеврейские лозунги становятся все более популярными в Германии, а сторонники Палестины призывают к открытому насилию против евреев, их заведений и синагог во всем мире. При этом Крамер допустил, что из-за политического накала внутри ФРГ все мусульмане и мигранты в будущем могут быть привлечены к совместной ответственности за террор ХАМАС. Эти действия могут привести к еще большему уровню ксенофобии в стране, считает министр.