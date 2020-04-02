В Бергамо российским военным медикам сварили борщ

https://static.news.ru/photo/92eaf480-74f7-11ea-8320-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в итальянский Бергамо для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, в столовой приготовили борщ. Местные повара сварили его по русскому рецепту и на всякий случай извинились, так как готовили этот суп впервые.

Борщ. Извините, в первый раз, — гласила надпись перед большой кастрюлей в столовой.

Фото выложила в Facebook культурная ассоциация «Ломбардия — Россия». Итальянские комментаторы блюдо одобрили и начали интересоваться его ингредиентами.

По данным Минобороны РФ, 1 апреля российские военные провели полную дезинфекцию ещё трёх пансионатов для пожилых людей в коммунах Брембате-ди-Сопра, Понте-Сан-Пьетро и Понтида. Всего вместе с итальянскими коллегами они обработали 17 лечебных учреждений в провинции Бергамо.

Как писал NEWS.ru, российские военные медики проявляют настоящий героизм, работая в самом пекле в городе Бергамо, расположенном в области Ломбардия. Об этом заявил посол России в Италии Сергей Разов.

Президент РФ Владимир Путин 21 марта во время телефонного разговора пообещал премьер-министру Италии Джузеппе Конте помочь Риму в противостоянии пандемии коронавируса. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолётов, которые доставили туда российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.