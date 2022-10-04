В Бердянске задержали диверсанта ВСУ

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Бердянске сотрудники местной полиции задержали диверсанта ВСУ. В его телефоне была обнаружена переписка с украинскими военными, в которой мужчина выражал готовность корректировать ведение огня по военным объектам ВС России, сообщается в Telegram-канале ГУВД Запорожской области.

В ведомстве рассказали, что о подозрительном мужчине, скрывающемся в одном из домов, полицейским сообщили местные жители. В ходе проведения по указанному адресу проверки было установлено, что мужчина является военнослужащим ВСУ, готовым к выполнению диверсий, терактов и корректировке огня в регионе.

При осмотре телефона установлен факт его связи с военнослужащими ВСУ, выявлены фотографии мест несения службы, сообщения, в которых он заявляет о готовности содействовать ВСУ методом наведения на военные объекты Вооруженных сил России, — говорится в тексте.

В конце сентября член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Ее участники проникли на территорию региона на двух автомобилях, но были обнаружены и нейтрализованы.