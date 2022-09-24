ВГА: в Запорожье ликвидировали группу диверсантов ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ, проникшая накануне на территорию Запорожской области, была нейтрализована, сообщил в эфире «Соловьев Live» член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. По его словам, они проникли в Запорожье на двух автомобилях, однако впоследствии были обнаружены и обезврежены.

Диверсионно-разведывательная группа, проникшая на территорию Запорожской области со стороны Украины 23 сентября, была нейтрализована, — поделился Рогов.

В Запорожской и Херсонской областях, а также республиках Донбасса проходят референдумы по вопросу о вхождении в состав России. Голосование будет продолжаться пять дней, по 27 сентября.

Накануне глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий заявил о прорыве группы украинских диверсантов. По его словам, местные подразделения сразу приступили к работе по их уничтожению. Балицкий уточнил, что диверсанты прорвались в районе города Пологи.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области задержали четверых украинских диверсантов, которые планировали теракты на объектах гражданской инфраструктуры для срыва референдума. При обыске у них изъяли два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами эквивалентом более 1 кг тротила, а также записи с установочными данными пособников и планы объектов, на которые намерены были совершить атаки.