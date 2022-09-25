В Бердянске сообщили об очередном взрыве Член ВГА Рогов: в Бердянске прогремел еще один взрыв

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В Бердянске прогремел еще один взрыв, сообщил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале. Он отметил, что инцидент произошел в 14:10. Ранее в 12:00 взрыв прозвучал у здания администрации города. Предполагалось, что диверсию совершила Служба безопасности Украины.

В Бердянске громко! В городе прозвучал второй взрыв за сегодня. Подробности по взрыву, произошедшему в 14:10, позже, — заявил Рогов.

Ранее в ВГА Запорожья сообщили, что у здания администрации Бердянска сработало самодельное взрывное устройство сработало. Разрушений и пострадавших нет. Отмечалось, что безопасность проведения референдума обеспечивают силовые ведомства России.

Один из избирательных участков в Ивановке Запорожской области пришлось эвакуировать из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил ранее Рогов. По его словам, в настоящее время избирательная комиссия находится в резервном помещении.

Также утром 25 сентября в Новой Каховке сообщили о десяти взрывах. Российская система противовоздушной обороны перехватила выпущенные по городу ракеты.