В Бельгии застряли тысячи контейнеров с товарами для России

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В портах Бельгии из-за введённых Евросоюзом санкций застряли порядка трёх тысяч контейнеров с товарами и около пяти тысяч автомобилей, предназначенных для отправки в Россию. Грузы будут заблокированы до определения нового пункта назначения, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя таможенной службы Бельгии.

В настоящее время в бельгийских портах проверяется 2980 контейнеров и 4876 автомобилей, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время задержаны 876 автомобилей. Стоимость каждой из этих машин составляет более €50 тысяч и их поставка в Россию запрещена санкциями.

Представитель таможни добавил, что грузы, отправленные в Россию до введения санкций и прибывшие в Бельгию после вступления их в силу, останутся в стране до тех пор, пока не будет выбрана новая страна назначения.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время может быть закрыт для проезда грузовых автомобилей единственный контрольно-пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг. Российские дальнобойщики уже получили информацию об этом решении норвежских властей от руководства своих компаний и торопятся доставить грузы до адресатов.