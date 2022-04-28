NRK: Норвегия может закрыть грузовое сообщение с Россией

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Единственный контрольно-пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг может быть закрыт для проезда грузовых автомобилей в ближайшие дни, сообщает телерадиокомпания NRK. По словам журналистов, российские дальнобойщики уже получили информацию об этом решении норвежских властей от руководства своих компаний и торопятся доставить грузы до адресатов.

В министерстве финансов нам подтвердили, что они работают над тем, чтобы закрыть границу с Россией для перевозки грузов, — говорится в сообщении.

Журналисты также приводят письмо, подписанное старшим советником Сесилией Шенналд, в котором говорится о том, что «в министерстве ожидают скорого закрытия границы для грузовых перевозок».

6 апреля власти Норвегии приняли решение признать персонами нон грата трёх российских дипломатов. Об этом сообщила глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт. Она утверждает, что каждый из сотрудников дипмиссии «осуществлял деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом».