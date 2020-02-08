https://static.news.ru/photo/8b72c176-4a93-11ea-955e-fa163e074e61_660.jpg Барт Де Вейвер Фото: Danny Gys/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Испечь блины из присланного ему по почте белого порошка решил лидер оппозиционной националистической партии «Новый фламандский альянс» (N-VA), бургомистр бельгийского Антверпена Барт Де Вейвер.

Отмечается, что политику пришёл конверт с белым порошком. Вызванная полиция провела его анализ и обнаружила, что это мука. Тогда политик решил использовать её по назначению.

Спасибо нашему таинственному Санта-Клаусу за пакетик муки. Поздновато, конечно, но блинчики всё равно будут вкусными, — написал Де Вейвер.

Как сообщает РИА Новости, в подтверждение своих намерений политик разместил в соцсетях своё фото с кружкой, наполненной мукой.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в канцелярии нескольких министерств правительства бельгийского региона Валлония поступили анонимные письма с подозрительным белым порошком. Специалисты гражданской защиты немедленно начали проводить мероприятия, которые необходимы при обнаружении спор сибирской язвы.