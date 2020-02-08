Испечь блины из присланного ему по почте белого порошка решил лидер оппозиционной националистической партии «Новый фламандский альянс» (N-VA), бургомистр бельгийского Антверпена Барт Де Вейвер.
Отмечается, что политику пришёл конверт с белым порошком. Вызванная полиция провела его анализ и обнаружила, что это мука. Тогда политик решил использовать её по назначению.
Спасибо нашему таинственному Санта-Клаусу за пакетик муки. Поздновато, конечно, но блинчики всё равно будут вкусными, — написал Де Вейвер.
Как
Ранее NEWS.ru сообщил, что в канцелярии нескольких министерств правительства бельгийского региона Валлония поступили анонимные письма с подозрительным белым порошком. Специалисты гражданской защиты немедленно начали проводить мероприятия, которые необходимы при обнаружении спор сибирской язвы.
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