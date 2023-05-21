В Бельгии подтвердили готовность учить украинцев пилотировать F-16 Офис премьер-министра: Бельгия готова обучать украинских пилотов пилотированию F-16

Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press

Бельгия готова обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 совместно с другими странами — членами НАТО. Об этом сообщил представитель офиса премьер-министра страны Александра де Кроо, его цитирует агентство Belga. В офисе подчеркнули, что данный вопрос обсуждался 19 мая и был утвержден членами специального министерского совета.

Практические детали этого вопроса будут уточняться в ближайшие дни, — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в ближайшее время предстоит совместно с партнерами установить параметры участия страны в подготовке украинских пилотов.

Ранее телеканал NBC сообщил, что США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16. Источник уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона. По его словам, в ближайшие месяцы США и другие западные страны решат, когда начать поставки, определят количество передаваемых истребителей, а также то, кто именно их предоставит.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что страны Запада в ближайшее время определят сроки поставок истребителей F-16 на Украину. Он пояснил, что даты будут определяться по мере обучения украинских пилотов управлению штурмовиками.

В МИД России назвали намерение Запада поставить F-16 Киеву дальнейшим движением по пути эскалации.