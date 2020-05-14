В Бельгии 18 мая откроют музеи и школы

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Бельгия 18 мая приступит ко второму этапу снятия введённых из-за пандемии коронавируса карантинных мер. В стране возобновится часть занятий для учеников начальной и средней школы, при соблюдении определённых условий смогут открыться музеи. Об этом сообщила премьер Софи Вильмес.

Политик также отметила, что вернуться к работе смогут парикмахеры и косметологи. Они должны будут принимать клиентов только по записи, для посетителей и персонала ношение защитных масок станет обязательным. Рынки, на которых расположены до 50 продовольственных киосков, могут открыться по решению местных властей, передаёт CNN.

Мы решили, что к 18 мая музеи и культурные объекты, такие как исторические здания, смогут снова открыть свои двери, если они установят систему продажи билетов через Интернет или по телефону и если они предпримут необходимые шаги, чтобы избежать скопления толпы внутри, — пояснила Вильмес.

Проведение спортивных мероприятий на территории Бельгии приостановлено до 11 июля, дата открытия баров и ресторанов пока не определена.

Как писал NEWS.ru, в Бельгии из-за пандемии коронавируса пришлось проводить в онлайн-формате международную театральную антрепризу «Русские сезоны».