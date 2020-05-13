«Русские сезоны» в Бельгии перевели в онлайн-формат из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/8693e2d6-94f1-11ea-82db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Seasons/facebook.com

Международная театральная антреприза «Русские сезоны» проходит в онлайн-формате. Мероприятие проводят в Бельгии, несмотря на пандемию коронавируса.

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила, что показ представлений в Сети «кратно увеличивает аудиторию», передаёт ТАСС. В связи с этим в будущем планируется сочетать реальные концерты и их трансляцию.

Митрофанова отметила, что участие России в культурно-историческом фестивале «Оммеганг», отменённом из-за COVID-19, перенесли на 2021 год.

Как писал NEWS.ru, студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) 15 мая представят спектакль «Космополиты». Представление поставили на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.