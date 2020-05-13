«Русские сезоны» в Бельгии перевели в онлайн-формат из-за пандемии

Международная театральная антреприза «Русские сезоны» проходит в онлайн-формате. Мероприятие проводят в Бельгии, несмотря на пандемию коронавируса.
Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила, что показ представлений в Сети «кратно увеличивает аудиторию»,
Митрофанова отметила, что участие России в культурно-историческом фестивале «Оммеганг», отменённом из-за COVID-19, перенесли на 2021 год.
Как писал NEWS.ru, студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) 15 мая представят спектакль «Космополиты». Представление поставили на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
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