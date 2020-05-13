ГИТИС покажет спектакль «Космополиты», поставленный на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/95848b48-94f0-11ea-9c23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) 15 мая представят спектакль «Космополиты». Представление поставили на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

В основу сюжета легла история о кампании по борьбе с безродными космополитами, направленная против профессоров ГИТИСа. Она началась в 1949 году после выхода статьи «Об одной антипатриотической группе театральных критиков» в газете «Правда», напоминает ТАСС.

Роли в проекте исполняют выпускники мастерской Леонида Хейфеца, постановкой по сценарию драматургов Елены Исаевой и Ольги Михайловой занимался преподаватель Михаил Чумаченко.

Подготовка проходила в режиме онлайн, после чего отснятый материал был смонтирован. Премьера состоится на портале «Культура.рф» и YouTube-канале ГИТИСа.

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Тимур Бекмамбетов станет постановщиком спектакля «Ходжа Насреддин» на сцене московского Театра наций. Главную роль исполнит Константин Хабенский.