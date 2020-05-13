ГИТИС покажет спектакль «Космополиты», поставленный на самоизоляции

Студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) 15 мая представят спектакль «Космополиты». Представление поставили на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
В основу сюжета легла история о кампании по борьбе с безродными космополитами, направленная против профессоров ГИТИСа. Она началась в 1949 году после выхода статьи «Об одной антипатриотической группе театральных критиков» в газете «Правда»,
Роли в проекте исполняют выпускники мастерской Леонида Хейфеца, постановкой по сценарию драматургов Елены Исаевой и Ольги Михайловой занимался преподаватель Михаил Чумаченко.
Подготовка проходила в режиме онлайн, после чего отснятый материал был смонтирован. Премьера
Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Тимур Бекмамбетов станет постановщиком спектакля «Ходжа Насреддин» на сцене московского Театра наций. Главную роль исполнит Константин Хабенский.
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