Бекмамбетов поставит спектакль с Хабенским

https://static.news.ru/photo/45281cf2-74ff-11ea-991c-fa163e074e61_660.jpg Тимур Бекмамбетов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов станет постановщиком спектакля «Ходжа Насреддин» на сцене московского Театра наций. Главную роль исполнит Константин Хабенский.

О новом представлении сообщил художественный руководитель театра Евгений Миронов во время прямого эфира в Instagram.

Есть один удивительный проект, который я впервые объявляю в прямом эфире: Тимур Бекмамбетов будет ставить спектакль «Ходжа Насреддин» с Константином Хабенским, — сказал Миронов.

По его словам, театр также готовится представить постановку «Страсти по Фоме» Евгения Марчелли по повести писателя Фёдора Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».

Как писал NEWS.ru, Тимур Бекмамбетов не собирается останавливать работу над своим новым проектом, несмотря на пандемию коронавируса. В настоящее время он готовит первый в мире блокбастер, снятый в вертикальном формате.