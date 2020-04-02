Бекмамбетов поставит спектакль с Хабенским

Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов станет постановщиком спектакля «Ходжа Насреддин» на сцене московского Театра наций. Главную роль исполнит Константин Хабенский.
О новом представлении
Есть один удивительный проект, который я впервые объявляю в прямом эфире: Тимур Бекмамбетов будет ставить спектакль «Ходжа Насреддин» с Константином Хабенским, — сказал Миронов.
По его словам, театр также готовится представить постановку «Страсти по Фоме» Евгения Марчелли по повести писателя Фёдора Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».
Как писал NEWS.ru, Тимур Бекмамбетов не собирается останавливать работу над своим новым проектом, несмотря на пандемию коронавируса. В настоящее время он готовит первый в мире блокбастер, снятый в вертикальном формате.
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