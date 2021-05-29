В Баварии потребовали ускорить регистрацию «Спутника V» в ЕС

https://static.news.ru/photo/6582eb84-c126-11eb-9dd0-96000091f725_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) должно ускорить регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер изданию Bild am Sonntag.

Темп вакцинации не должен снижаться. Прежде всего необходимо ускорить процедуру вокруг «Спутника V», — заявил политик.

Он также подчеркнул, что затягивание процесса регистрации препарата «из чисто идеологических соображений» недопустимо.

Бавария планирует получить порядка 2,5 млн доз российской вакцины в случае её сертификации ЕМА. Однако одобрение препарата ожидается не ранее сентября, отмечает издание.

«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса. В настоящее время она зарегистрирована в нескольких десятках стран, общее население которых превышает 3 млрд человек. Её эффективность составляет 97,6%.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить «Спутник V» к концу июня. Такое предположение сделала официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович. По её словам, национальные регуляторы ориентируются на собственное законодательство, на которое ВОЗ повлиять не может. Но много стран будут использовать данные организации при принятии решения по одобрению вакцины.