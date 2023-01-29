В армии ФРГ наблюдается упадок из-за Украины The Economist: армия ФРГ пребывает в плачевном состоянии из-за помощи Украине

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Вооруженные силы Германии из-за помощи Украине «пребывают в более плачевном состоянии, чем когда-либо», сообщает британское издание The Economist. По его данным, проблемы также связаны с отсутствием реформ, прежде анонсированных, но не начавшихся.

В настоящее время в Бундесвере запасов оружия и снарядов осталось лишь на несколько дней, хотя по стандартам НАТО их должно хватать минимум на месяц.

Радиотехническому оборудованию, которым пользуются немецкие военные, уже более 40 лет, и оно аналоговое, то есть его сигналы легко перехватить. Из 350 боевых машин пехоты Puma в рабочем состоянии только 150, — подчеркнули в издании.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что отмена воинской обязанности в Германии была ошибочной. Он уточнил, что считает решение неверным вовсе не из-за сложившейся на сегодняшний день ситуации. По словам Писториуса, воинский призыв означал, что «всегда существовала связь с гражданским обществом».