Штаб теробороны ДНР назвал число жертв после удара ВСУ по Донецку Штаб теробороны ДНР: двое человек погибли после обстрела Донецка со стороны ВСУ

Фото: dan-news.info

Донецк, ДНР

Двое человек погибли в результате обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка, где проходили похороны командира реактивного артиллерийского дивизиона армии ДНР Ольги Качуры, сообщает штаб теробороны республики. Ранее Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на администрацию города сообщило, что после ракетного удара погиб один человек, пять мирных жителей получили ранения.

В результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка погибли двое человек, еще пять мирных жителей получили ранения, — сказано в сообщении штаба.

В диспетчерской службе района уточнили, что один из снарядов разорвался у здания гостиницы «Донбасс Палас», из-за чего житель города скончался. Среди раненых также есть два сотрудника скорой помощи, прибывшие на место происшествия. В ДАН напомнили, что обстрел Донецка начался в 10:20 по местному времени. Во время удара украинская армия применила дальнобойную артиллерию, полученную от Запада.

Выпущено по меньшей мере пять снарядов, — уточняет агентство.

Ранее стало известно, что ВСУ начали обстрел Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна, где проходила церемония прощания с полковником ДНР Качурой (Корсой). В СМИ уточнили, что в здание попало не менее двух снарядов. Отмечается, что один из прилетов был около гостиницы «Донбасс Палас». Очевидцы сообщают о том, что всего прозвучало не менее семи взрывов за 20 минут.