Названо число россиян, которых не пустили на территорию Украины в 2021 году

Около семи тысяч граждан России не смогли попасть на территорию Украины в 2021 году. Это почти в 2,5 раза больше, чем в 2020-м. Главными причинами отказов в пропуске через границу были карантинные ограничения и не подтверждение цели поездки, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

В течение прошлого года на государственной границе Украины наблюдалось увеличение пассажиропотока. В целом движение пассажиров по сравнению с позапрошлым годом выросло на 18% и составило 39 млн человек, — рассказали в ведомстве.

Всего украинские пограничники отказали в пропуске через границу около 46 тысячам человек. Это практически вдвое больше, чем в 2020 году. Из них иностранцев было около 31 тысячи.

Главными причинами отказов в пропуске через границу для иностранных граждан, как и в прошлом году, были карантинные ограничения и неподтверждение цели поездки в нашу страну. Причиной непропускания через границу для наших соотечественников стали недействительные документы, отсутствие поручения родителей и запрет выезда за пределы страны, — подчеркнули в Госпогранслужбе.

На Украину не смогли попасть более 5300 граждан Молдавии. Это почти втрое больше, чем в 2020-м. Также украинские пограничники отказывали во въезде гражданам Индии (1435), Румынии (1399), Польши (1319), Египта (1114) и Белоруссии (765).

При этом значительно сократилось количество израильтян, не пропущенных на украинскую территорию.

Ранее сообщалось, что государственная пограничная служба Украины отказалась пустить на территорию страны 32-летнюю российскую актрису Любовь Баханкову и закрыла ей въезд на три года. Причиной такого решения послужило посещение артисткой Крыма. Актрисе пришлось вернуться обратным рейсом в Варшаву.