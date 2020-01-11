https://static.news.ru/photo/2cc70c96-3561-11ea-9de0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jenny Curpen/facebook.com

Родившаяся в Москве женщина Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, сообщает РИА Новости. Он был приговорён к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.

Из социальных сетей Курпен следует, что она вышла замуж за Мадсена 19 декабря. Сам датчанин написал на странице в Facebook, что отныне по всем вопросам просит обращаться к Йенни.

Убийство, которое потрясло Скандинавию, произошло в августе 2017 года. Журналистка из Швеции Ким Валль решила написать статью об учёном и отправилась с ним на спроектированной им подлодке Nautilus в море. Позднее оказалось, что женщина пропала без вести, а субмарина затонула.

Через несколько дней тело Валль с отрубленной головой и конечностями было выловлено в море. Мадсен стал главным подозреваемым. Он постоянно путался и менял показания. Вскоре психиатрическая экспертиза установила, что он — патологический лжец, имеет признаки психопатии, ряд сексуальных отклонений и способен совершить новые убийства.

Как ранее писал NEWS.ru, в Дании хотят запретить женщинам посещать пожизненно осуждённых. С такой инициативой выступили Народная партия и социал-демократы.