УНИАН: в Сумах началась эвакуация мирных жителей

В украинском городе Сумы начался первый этап эвакуации населения. Видеозапись того, как люди садятся в автобусы с чемоданами и сумками, опубликовало в своём Telegram-канале агентство УНИАН.

«Зелёный коридор» в Сумах, начался первый этап эвакуации, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские власти разрешили эвакуацию жителей Мариуполя по гуманитарному коридору. Однако Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что попытка выхода населения из города сорвалась. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин пояснил, что причиной тому стал отказ украинской стороны соблюдать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Он также отметил, что мешают людям покинуть Мариуполь и Волноваху националисты.

О провале эвакуации рассказал также глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский. По его словам, 6 марта российская сторона подготовила несколько сотен автобусов для вывоза мирных граждан из окружённых городов по гуманитарным коридорам, однако они остались невостребованными.