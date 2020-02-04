Хосе Луис Куэрда Хосе Луис Куэрда Фото: Jack Abuin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Испанский режиссёр, сценарист и продюсер   скончался в Мадриде в возрасте 72 лет.

Мы сожалеем о потере Хосе Луиса Куэрды, неотъемлемой части нашего кинематографа, — говорится в сообщении Академии кинематографических искусств и наук Испании.

В 1988 году Куэрда снял ставший культовым фильм «Одного рассвета недостаточно». Его картина «Живой лес» получила премию «Гойя» как лучший фильм.

Как писал NEWS.ru, заслуженный деятель искусств России и бывший главный редактор первого производственно-творческого объединения «Ленфильм» Фрижетта Гукасян умерла в возрасте 89 лет. О смерти Гукасян сообщили её коллеги на сайте Союза кинематографистов России, подчеркнув, что вся её жизнь крепкими узами была связана с киноискусством, а бесценный опыт редактора достиг вершин профессионального мастерства.

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