https://static.news.ru/photo/1df67294-476b-11ea-8b02-fa163e074e61_660.jpgХосе Луис КуэрдаФото: Jack Abuin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Испанский режиссёр, сценарист и продюсер скончался в Мадриде в возрасте 72 лет.
Мы сожалеем о потере Хосе Луиса Куэрды, неотъемлемой части нашего кинематографа, — говорится в сообщении Академии кинематографических искусств и наук Испании.
В 1988 году Куэрда снял ставший культовым фильм «Одного рассвета недостаточно». Его картина «Живой лес» получила премию «Гойя» как лучший фильм.
Как писал NEWS.ru, заслуженный деятель искусств России и бывший главный редактор первого производственно-творческого объединения «Ленфильм» Фрижетта Гукасян умерла в возрасте 89 лет. О смерти Гукасян сообщили её коллеги на сайте Союза кинематографистов России, подчеркнув, что вся её жизнь крепкими узами была связана с киноискусством, а бесценный опыт редактора достиг вершин профессионального мастерства.