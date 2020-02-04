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Власти Германии отпустили на свободу медсестру университетской клиники Ульма, задержанную по подозрению в покушении на убийство новорождённых. Новые экспертизы показали, что женщина не причастна к отравлению пятерых малышей морфином.

20 декабря 2019 года у детей были диагностированы проблемы с дыханием, грозившие им летальным исходом. Благодаря оперативному вмешательству медиков новорождённых удалось спасти. В шкафчике одной из медсестёр был найден шприц...