14 января 2026 в 11:31

Умер экс-президент Кипра

Экс-президент Кипра Георгиос Василиу ушел из жизни в возрасте 94 лет

Георгиос Василиу во время выступления на IX саммите Движения неприсоединения, 1989 год Георгиос Василиу во время выступления на IX саммите Движения неприсоединения, 1989 год Фото: Алексей Бойцов/ РИА Новости
Третий президент Кипра Георгиос Василиу умер в возрасте 94 лет, сообщила его вдова Андрулла на своей странице в соцсети X. По ее словам, муж ушел из жизни вечером 13 января «после двух лет страданий».

Она уточнила, что Василиу умер, находясь в окружении своей семьи в Центральной больнице Никосии. Его госпитализировали 6 января.

Василиу занимал должность президента Кипра с 1988 по 1993 год. В 1998–2003 годах возглавлял переговоры с Евросоюзом по вступлению страны в объединение.

Ранее стало известно о смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, он скончался в возрасте 64 лет. По информации источника ТАСС, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

До этого сообщалось о смерти известного венгерского кинорежиссера и сценариста Белы Тарра. Он скончался в 70 лет. Предварительной причиной называют продолжительную болезнь. Тарр родился 21 июля 1955 года в городе Печ. Снимать фильмы он начал в 16 лет, а позже получил образование в Академии театра и кино в Будапеште.

