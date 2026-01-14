Георгиос Василиу во время выступления на IX саммите Движения неприсоединения, 1989 год

Умер экс-президент Кипра Экс-президент Кипра Георгиос Василиу ушел из жизни в возрасте 94 лет

Третий президент Кипра Георгиос Василиу умер в возрасте 94 лет, сообщила его вдова Андрулла на своей странице в соцсети X. По ее словам, муж ушел из жизни вечером 13 января «после двух лет страданий».

Она уточнила, что Василиу умер, находясь в окружении своей семьи в Центральной больнице Никосии. Его госпитализировали 6 января.

Василиу занимал должность президента Кипра с 1988 по 1993 год. В 1998–2003 годах возглавлял переговоры с Евросоюзом по вступлению страны в объединение.

